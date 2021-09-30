العامري:سنرفع راية الإمام خامئني بفوزنا الساحق في الانتخابات

العامري:سنرفع راية الإمام خامئني بفوزنا الساحق في الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة الفتح هادي العامري، الخميس، أن كتلته ستحقق فوزاً ساحقاً في انتخابات تشرين ونرفع راية الإمام خامئني راية المقاومة الإسلامية . وقال العامري إن التطبيع مع اسرائيل لا يمكن ان يحدث في ظل وجود الحشد الشعبي سدا منيعا في وجه اسرائيل. وحذرالعامري من وجود محاولات تقودها جهات خارجية بأدوات داخلية لدمج الحشد أو حلّه. وأشار العامري إلى أن استهداف اسرائيل لمقرات الحشد هو محاولة لكسر ذلك الجدار الصلد الذي يقف بوجه محاولات التطبيع. كما دعا جمهوره إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات من اجل الحفاظ على الحشد ومشروع المقاومة. واستأنف القول أن كتلة الفتح هي التي قاومت وحملت السلاح للدفاع عن العراق، مرجحا أن تحقق الكتلة فوزا ساحقا في الانتخابات المرتقبة للحفاظ على هذه المنجزات والعمل على حماية مشروع الإمام خامئني.

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