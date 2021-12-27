العامري:سنلتزم بقرار المحكمة الاتحادية

العامري:سنلتزم بقرار المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، مؤكدا تعرضها الى ضغوط “كبيرة جدا”.وقال العامري، في بيان  :”نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب”.واعتبر أن “الطعون التي قدمناها إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة، ولو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات”.وأكد :”ومع كل هذا نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جداً”.وأوضح أن الالتزام يأتي “من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات”. 

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