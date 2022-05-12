العامري:نحن جنود خامئني في العراق

العامري:نحن جنود خامئني في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد رئيس  ما يسمى تحالف “الفتح” زعيم ميليشيا منظمة “بدر” هادي العامري، يوم الخميس، من ان منظمة  بدر وغيرها من مكونات الإطار التنسيقي والحشد الشعب هم جنود الإمام خامئني ،وقال العامري في كلمة له بيوم السجين السياسي العراقي “وقفنا ضد نظام الطغيان الصدامي وتطوعنا في الجيش الإيراني  لمقاتلة الجيش العراقي قبل 2003 لتحقيق مشروع الامام خميني “.وأضاف لن نتخلى عن ايران ومشروعها الثوري حتى لو استمرت بقطع المياه عن العراق .

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