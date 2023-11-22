العامري: استهداف القوات الأمريكية للحشد انتهاكا للسيادة الإيرانية على العراق

العامري: استهداف القوات الأمريكية للحشد انتهاكا للسيادة الإيرانية على العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدان زعيم ميليشيا منظمة “بدر “الإيرانية هادي العامري، “بأشد العبارات” القصف الجوي الأمريكي الذي طال ميليشيا الحشد الشعبي فجر أمس الثلاثاء وهذا اليوم الأربعاء مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مجدداً مطالبته بإخراج القوات الأجنبية كافة من العراق.وقال العامري في بيان اليوم، إن “هذا العمل الجبان يُعتبر انتهاكا صارخاً للسيادة الإيرانية على العراق، واعتداء آثماً على المقاومين، ودليلاً مضافاً واضحاً لا يقبل الشك على كذب الادعاءات الأمريكية بحصر تواجدهم في العراق “بالمستشارين والمدربين”، بل هو دليل قطعي على إن تواجدهم هذا، هو قتالي صرف سواء في قاعدتي عين الاسد وحرير، أم في باقي القواعد الأخرى”.وأكد على “ضرورة إخراج القوات الأمريكية، وكل قوات التحالف الدولي من العراق فورا، إذ أن بقاءهم سيؤدي الى مزيدٍ من إراقة دماء الحرس الثوري والحشد الشعبي.

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