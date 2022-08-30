العامري للصدر:شكرأ لانسحاب أتباعك من المنطقة الخضراء لتشكيل الحكومة التوافقية

العامري للصدر:شكرأ لانسحاب أتباعك من المنطقة الخضراء لتشكيل الحكومة التوافقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، بمبادرة مقتدى الصدر، واصفاً إياها بأنها “شجاعة وتستحق الثناء والتقدير”.وقال العامري في بيان ، إن “مبادرة مقتدى الصدر بوضع نهاية للعنف المسلح مبادرة شجاعة وتستحق التقدير والثناء ، وجاءت في لحظة حرجة يراهن فيها الاعداء على توسيع حالة الاقتتال بين الاخوة”.وأضاف، “نؤيد بقوة ما جاء في هذه المبادرة ، وندعو الجميع الى الحذو حذو مقتدى الصدر بخطوات مماثلة لحقن الدماء وقطع دابر الفتنة ، وندعو الى تعاون جميع القوى الوطنية من اجل لملمة آثار الأزمة والسير قدما للخروج من الانسداد السياسي “.

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