العامري للصدر:المالكي “حرر العراق ورمز وطني وكافح الفساد”!!!

العامري للصدر:المالكي “حرر العراق ورمز وطني وكافح الفساد”!!!
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس  الضمير الايراني هادي العامري، اليوم الأربعاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى غض الطرف والترفع عن التسريبات المزيفة.وقال العامري في بيان ، ان “فقدان المصداقية وشيوع الزيف والأيهام والخداع في الاعلام كارثة حقيقية تهدد الشعوب وتزعزع الامن، اذ ان العراق يعيش هذه الايام الانعكاسات الخطيرة للاعلام القذر المبني على الاكاذيب والبهتان”.وأضاف، ان المالكي رمز وطني حرر العراق وكافح الفساد وعلينا تقديسه وان “التسريبات التي يتم بثها نموذج لاعلام منحط غارق في النذالة والدونية والعمالة، اذ اننا نرى ان من يعمل على هذه التسريبات لا اخلاق لهم ولا دين ويبغون الفتنة بين ابناء المذهب الواحد، داعيا الى “الإسراع في اختيار رئيسا الجمهورية والوزراء وتشكيل الحكومة مطالب ملحة للاستقرار ودفع الفتن”.ودعا “الكرد لحسم موضوع رئيس الجمهورية وكذلك الاطار حسم موضوع رئيس الوزراء، فلا يمكن للعراق ان يكون جزءا من المعسكر الامريكي الصهيوني الخليجي في المنطقة بل سيكون ضمن المحور الإيراني الصيني الروسي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *