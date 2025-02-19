العامري والأعرجي: سندافع عن إيران حتى الموت

العامري والأعرجي: سندافع عن إيران حتى الموت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى  القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)،مع زعيم ميليشيا بدر. وذكر مصدر سياسي، انه ” جرى في اللقاء استعراض التهديدات الامريكية والإسرائيلية ضد ايران  والاستعداد لردع تلك التهديدات من باب الدفاع المشترك  وتفعيل دور محور المقاومة الإسلامية بزعامة خامئني .

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