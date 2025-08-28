العامري والاعرجي يؤكدان على حماية إيران والدفاع عنها حتى الموت

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث  القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس (28 آب 2025)، مع زعيم منظمته الضمير الإيراني هادي العامري، الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والدفاع عن إيران حتى الموت .وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ، أن الأعرجي التقى اليوم  العامري. وبحث الأعرجي مع العامري الأوضاع العامة في البلاد، وحماية إيران والدفاع عنها حتى الموت وتعزيز دور المقاومة في العراق والمنطقة ضد أمريكا وإسرائيل والعرب المتحالفين معهما.

