العامري والحلبوسي يبحثان توزيع حصص المناصب وفق الاستحقاق الانتخابي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث زعيم ميليشيا بدر الإيرانية هادي العامري، امس السبت، مع رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، الرؤى المتداولة بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة.وذكر المكتب الإعلامي لمكتب العامري في بيان، أن “العامري استقبل في مكتبه ببغداد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد المحلي، واستعراض المشاورات الجارية والرؤى المتداولة بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، والمضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية”.وأضاف، “كما جرى التأكيد على أهمية توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك بما يسهم في دعم استقرار العملية السياسية وتلبية تطلعات المواطنين”.

