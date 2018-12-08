العامري والخزعلي يؤكدان على تمرير كابينة عبد المهدي وفق أوامر خامئني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ووزعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، السبت، على الإسراع بإكمال التشكيلة الحكومية وفق توجيهات اية الله خامئني .وقال المكتب الإعلامي، للخزعلي، في بيان ، إن “زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، هادي العامري رئيس تحالف الفتح”.وأضاف البيان، أن “اللقاء بحث مجمل القضايا على الساحة السياسية العراقية وسبل الإسراع في إكمال ما تبقى من تشكيلة الحكومة الحالية وفق توجيهات أية الله خامئني بعيدا عن التدخلات الأمريكية “.وأكد الطرفان، على “ضرورة الإلتفات إلى ما صرحت به المرجعية الدينية في خطبة أمس الجمعة ،بالتحذير من إستخدام أساليب العنف السياسي واللجوء للشارع لفرض الرأي متجاوزين الأطر والوسائل الديموقراطية المتفق عليها”.