العامري والخزعلي يؤكدان على ضرورة تحقيق الوحدة الاندماجية مع إيران

العامري والخزعلي يؤكدان على ضرورة تحقيق الوحدة الاندماجية مع إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ميليشيا بدر هادي العامري وزعيم ميليشيا العصائب، قيس الخزعلي، امس الثلاثاء،  على ضرورة تحقيق الوحدة الاندماجية مع إيران وذكر بيان لمكتب العامري ، أن الأخير “استقبل في مكتبه ببغداد زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي والوفد المرافق له بحضور أعضاء الهيئة القيادية لمنظمة بدر”.وأضاف، أن “اللقاء ناقش المستجدات السياسية وضرورة تحقيق الوحدة الاندماجية مع إيران و كيفية خروج القوات الأجنبية من البلاد تنفيذا لأمر الإمام خامئني.

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