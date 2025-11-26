العامري والطباطبائي يؤكدان على خدمة المشروع الإيراني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد كل من زعيم تحالف قوى الدولة،الإيرالني الأصل عمار الطباطبائي، وزعيم ميليشيا بدر الإيرانية المدعو هادي العامري، اليوم الأربعاء، على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية بعد اجراء الانتخابات التشريعية السادسة واعلان نتائجها النهائية.جاء ذلك في لقاء جمعهما صباح اليوم وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي للطباطبائي.وذكر البيان، أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة القادمة، والحفاظ على المشروع الإيراني ودعم المقاومة الإسلامية .

