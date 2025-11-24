العامري والعيداني: إيران أولاً وأخيراً

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال بيان لمكتب زعيم ميليشيا بدر الإيرانية المدعو هادي العامري ،الاثنين، إن “العامري ناقش مع مع الولائي ضابط الحرس الثوري محافظ البصرة أسعد العيداني تطورات المشهد السياسي ومسار التفاهمات الجارية بين الأطراف المختلفة، مؤكدين أهمية الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على دعم المقاومة الاسلامية والمشروع الايراني .وتابع البيان “كما ناقش الاجتماع مرحلة ما بعد الانتخابات، وما تتطلبه من تكثيف الجهود والتفاهمات لإرساء رؤية موحدة تدعم المرحلة المقبلة وتستجيب والحفاظ على مكتسبات الحكم الشيعي”. يذكر ان العيداني احد المرشحين المرفوضين من قبل الشارع العراقي لرئاسة الحكومة الجديدة لفساده وجرائمه العديدة بحق ابناء البصرة.

