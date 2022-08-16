العامري وبلاسخارت يبحثان حل الخلاف الصدري الإطاري

العامري وبلاسخارت يبحثان حل الخلاف الصدري الإطاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري ومبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت ، الثلاثاء، المستجدات السياسية في العراق.وذكر بيان لمكتب العامري؛ أن رئيس تحالف الفتح استقبل في مكتبه بالعاصمة بغداد اليوم الثلاثاء مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت.وأضاف البيان؛ أن الجانبين بحثا ابرز مستجدات الوضع السياسي وسبل معالجة الازمة الراهنة واستمرار دعم الجهود الوطنية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء لمعالجة الانسداد السياسي القائم منذ عدة شهور.

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