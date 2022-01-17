العامري يبحث مع نيجيرفان تشكيل الحكومة المقبلة

العامري يبحث مع نيجيرفان تشكيل الحكومة المقبلة
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- عقد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، اجتماعا مع رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني فور وصوله اربيل.وذكر بيان لمكتب العامري : ان “رئيس تحالف الفتح هادي العامري عقد اجتماعا مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني لبحث تشكيل الحكومة المقبلة”.ووصل العامري في وقت سابق من اليوم الاثنين، الى مطار اربيل لبحث العلاقات السياسية وانهاء ازمة تشكيل الحكومة مع قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

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