العامري يدعو إلى تنفيذ ميناء الفاو بطريقة الاستثمار

العامري يدعو إلى تنفيذ ميناء الفاو بطريقة الاستثمار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس تحالف ’’الفتح’’ هادي العامري، اليوم السبت (19 كانون الأول 2020)، إلى استثمار ميناء الفاو الكبير في البصرة، معتبراً الاستثمار ’’الفرصة الوحيدة’’ لإنشاء الميناء.وقال العامري في الملتقى الإعلامي العراقي الأول: “اهتممنا بموضوع ميناء الفاو عندما كنت وزيرا للنقل، ورغم الأموال المتوفرة آنذاك، كانت سياستنا أن نذهب إلى استثمار ميناء الفاو”، مبيّناً أن “الشركتين الصينية والكورية تعتمدان على المال العراقي”.وأشار إلى أن “القضية الأساسية في ميناء الفاو، هي الذهاب إلى الاستثمار، والشركات الصينية، إذا توفر المال العراقي لها، فتحتاج إلى أربع سنوات حتى يتم افتتاح الميناء، ويتم افتتاحه بإدارة محدودة جداً وأرصفة محدودة جداً”.وأكمل العامري قائلاً: “أرى أن الذهاب الى الاستثمار هو الأهم، وهذا هو الحل الوحيد لميناء الفاو”، مؤكداً “وجود فرصة كبيرة أمام كثير من الشركات لاستثمار ميناء الفاو”.يذكر ان العامري هو من باع قناة خور عبدالله للكويت مقابل رشوة بملايين الدولارات مناصفة مع المالكي عندما كان وزيرا للنقل وهو من عطل تنفيذ ميناء الفاو تلبية للرغبة الإيرانية.

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