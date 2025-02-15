العامري يدعو قرينه السوداني بعدم دعوة الشرع لحضور مؤتمر القمة العربي في بغداد

العامري يدعو قرينه السوداني بعدم دعوة الشرع لحضور مؤتمر القمة العربي في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا الضمير الإيراني هادي العامري ،اليوم السبت، حكومة السوداني الى مراجعة قرارها بدعوة الجولاني لحضوره مؤتمر قمة بغداد، مؤكدا ان الموقف الشعبي اعلى كعبا من الموقف الحكومي. وقال العامري في بيان، ان ” اعلان حكومة السوداني بشكل رسمي دعوة الجولاني لحضور مؤتمر القمة الذي سيعقد في بغداد خلال الأشهر القليلة المقبلة سيسبب بأزمة حشدوية وبين الحكومة”.وأضاف، ان ” الجرائم التي شارك بها الجولاني داخل الأراضي العراقية مع تنظيم القاعدة الاجرامي ليست ببعيدة وان ذوي الضحايا لازالت جراحهم لم تندمل وبالتالي ندعو حكومة السوداني الى إعادة النظر بالدعوة ، مؤكدا ان ” الموقف الحشدوي اعلى كعبا من الموقف الحكومي”.وكان وزير الخارجية فؤاد حسين كشف امس، الجمعة، ان العراق سيوجه دعوة لقادة الدول العربية بضمنهم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الجولاني لحضور قمة بغداد.

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