آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
العامري يدعو قرينه السوداني بعدم دعوة الشرع لحضور مؤتمر القمة العربي في بغداد
العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين
تجمع سياسي مدني انتخابي جديد ضد عسكرة المجتمع بقيادة علاوي
تحالف تصميم: سنتحالف مع السوداني في الانتخابات القادمة
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفائدة على المواطنين
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفائدة على المواطنين
المصالح المتوازنة!!..العراق يرفع حجم الصادرات التركية إلى (30) مليار دولار سنوياً وتسهيلات اقتصادية مقابل بقاء قواتها في العراق وتخفيض المياه عنه
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
السوداني: العراق حريص على تعزيز التعاون مع التشيك في الصناعات المحلية
تعاون بين العراق واسبانيا في مجال التصنيع العسكري
-
- رياضية
اليوم ..أهم مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
اليوم ..شباب العراق لكرة القدم في مواجهة مع نظيره الكوري الشمالي
كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين الأسم الجديد بدلا من (أساطير الخليج)
العراق يستضيف بطولة “مستر يونيفرس” الدولية لبناء الاجسام
اليوم..مباراتين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدور نجوم العراق لكرة القدم
-
- تحقيقات
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفائدة على المواطنين
المصالح المتوازنة!!..العراق يرفع حجم الصادرات التركية إلى (30) مليار دولار سنوياً وتسهيلات اقتصادية مقابل بقاء قواتها في العراق وتخفيض المياه عنه
نائب: الأحزاب الإطارية المتنفذة ترفض استجواب وزرائها الفاسدين من قبل البرلمان
الإطار:بقائنا في الحكم يتطلب التأييد لقرارات المحكمة الاتحادية على قوانين صوت عليها برلمان غير مكتمل النصاب
نائب إطاري:المحكمة الاتحادية تعرضت لضغوط سياسية برد دعاوى الطعن بالقوانين الجدلية
-
- اذاعة INN