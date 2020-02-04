العامري يرفض وصف الصدر بـ ” أبو رغال” من قبل الشعب العراقي

العامري يرفض وصف الصدر بـ ” أبو رغال” من قبل الشعب العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، رفضه لمحاولات الإساءة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ووصفه بابو رغال .وقال العامري في بيان له: “نرفض الاساءة من بعض المأجورين للرموز الدينية وخصوصاً للسيد مقتدى الصدر الذي يتعرض لاساءة من اقلام ومواقع مأجورة  لحد وصفه بابو رغال  لأنه أصبح زعيما للمقاومة الاسلامية في العراق “.يذكر ان الشعب العراقي اطلق لقب ابو رغال على الصدر لموقفه الخياني تجاه المتظاهرين ومطالبهم المشروعه تنفيذا للأوامر الإيرانية خدمة لمشروعها التوسعي على حساب العراق وأهله.

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