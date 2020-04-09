العامري يهنىء محور المقاومة على انتصارها السياسي في تكليف الكاظمي لرئاسة الوزراء

العامري يهنىء محور المقاومة على انتصارها السياسي في تكليف الكاظمي لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، دعم  محور المقاومة الاسلامية للمكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي ويعتبر اكبر انجاز سياسي ضد الطاغوت الامريكي .وقال العامري في حديث صحفي، نهنىء انفسنا ومحور المقاومة الإسلامية على تكليف الكاظمي لرئاسة الوزراء وكسر التدخل الامريكي في العراق”.وأضاف العامري “سندعم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة”.واكد ان الحشد الشعبي سيتعزز دوره في ظل الكاظمي لمواجهة القوات الأمريكية حتى إخراجها من العراق.

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