العاني:صلافة مسجدي وتجاوز إيران على السيادة العراقية لقوة نفوذها من خلال الحشد وأحزابه

العاني:صلافة مسجدي وتجاوز إيران على السيادة العراقية لقوة نفوذها من خلال الحشد وأحزابه
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو اللجنة الخارجية النيابية ظافر العاني، السبت (28 أيلول 2019)، على تصريحات السفير الإيراني لدى بغداد بشأن ضرب القوات الامريكية في العراق فيما وصفها بـ “الصلافة”.وقال العاني، في تصريح صحفي : “شخصياً، لا أستغرب أن لدى إيران نية مبيته لاستخدام الأراضي العراقية لخدمة مصالحها، إنما أستغرب الصلافة الإيرانية التي تدفع سفيرها في بغداد إلى التصريح بهذه الطريقة وهو مطمئن ويعيش وسط بغداد”.وأضاف، أن “صلافة مسجدي ناتجة عن استناده إلى نفوذ بلاده السياسي الواسع في العراق، وهو يعرف أن جهات سياسية وعسكرية مسلحة عراقية ستغطي على تصريحاته، وتعلن ربما اصطفافها معه، ولدى تلك الجهات تصريحات علنية بأنها ستقف إلى جانب إيران، في حال وقعت الحرب بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية”.ورأى العاني، أن “إيران، وعبر تصريح سفيرها الوقح غير المسبوق، تريد الإيحاء بأن العراق جزء منها في صراعها مع أميركا ودول المنطقة”.وطالب عضو اللجنة الخارجية النيابية “الحكومة العراقية اتخاذ موقف واضح صريح من تصريحات السفير الإيراني، خصوصاً أن العراق أعلن مراراً عدم سماحه باستخدام أراضيه بالاعتداء على أي دولة”، متوقعاً أن “تقوم وزارة الخارجية باستدعاء السفير، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، مثلما فعلت من قبل مع تصريحات لمسؤولين أجانب أقل بكثير من تصريحات مسجدي”.وكان السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، قد قال الخميس (27 أيلول 2019) إن بلاده ستقصف التواجد الأميركي في العراق أو أي مكان آخر، في حال استهدفت عسكرياً من الولايات المتحدة.

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