العاني:على القضاء محاسبة عبد المهدي عن جرائم الإبادة ضد الشعب

العاني:على القضاء محاسبة عبد المهدي عن جرائم الإبادة ضد الشعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ادان نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية ظافر العاني باشد عبارات الاستنكار ماتعرض له متظاهرو ساحة التحرير السلميين من عملية ابادة وحشية قامت بها جهات مليشيات معروفة لاتخفي انتماءها لنظام طهران.وقال العاني في بيان ، اليوم السبت ، ان العملية أودت بحياة العشرات من المواطنين وجرح اضعاف اخرين غيرهم لتضيف لسجلها الاسود جريمة اخرى تضاف الى سلسلة جرائمها المتكررة .واضاف : ان مما يدعو للاستهجان ان هذه الجهات اعلنت وببيان صريح قبل يومين أنها بصدد زج عناصرها في الساحات لمواجهة المتظاهرين دون ان نرى رد فعل من السلطات الامنية الرسمية لردعهم عن ارتكاب جريمتهم النكراء ، بل وغضت النظر عن ارتال سياراتهم الملآى بالمسلحين والتي وصلت لمكان الجريمة وغادرته تحت سمع وبصر المسوؤلين .واكد العاني :ان استقالة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لن تعفيه من المساءلة القضائية عن عملية القتل الممنهجة التي تحدث في ظل حكومته بل ولن تمنع عنه المساءلة الدولية فيما لو عحز القضاء العراقي عن القيام بواجبه تجاه هذه الجرائم .واهاب بالمتظاهرين السلميين ان يستمروا في حراكهم السلمي .محذرا الحكومة من تماديها في اطلاق يد هذه الجهات المليشيات وارتكاب حماقات اخرى ستودي بالبلاد الى التهلكة ولسوف تكون هي ورموزها اول الهالكين.

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