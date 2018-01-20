العاني: لايمكن إجراء الانتخابات والمليشيات ترفض عودة النازحين لمناطقهم المحررة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في تحالف القوى، ظافر العاني، اليوم السبت، أن ما أسماها بـ “الميليشيات” لا زالت ترفض لمناطقهم في 4 محافظات ذات غالبية سنية، مبيناً أن المظاهر المسلحة ستؤثر الى الانتخابات المزمع اجراءها في أيار المقبل.وقال العاني في مؤتمر صحفي له اليوم: “نحن مستعدون لخوض الانتخابات في موعدها المحدد ومجتمعنا واعٍ لأهمية التغيير المنشود ولكن تقديراتنا ان الحكومة هي غير جاهزة بل وغير جادة بتوفير الظروف الطبيعية للانتخابات”.وأضاف، أن على الحكومة “أن تجيب عن أسئلة ومتطلبات جوهرية وضعتها على نفسها في قانون الانتخابات فماذا بشأن نازحي جرف الصخر ويثرب والعديد من المدن في بغداد وصلاح الدين وديالى التي ترفض المليشيات عودة الأهالي إليها؟”، مبيناً أنه “بغير معالجة هذه المشكلة او وضع توقيتات لحلها فإن الحكومة تبرهن أنها أسيرة منهج التغيير الطائفي وتريد إضفاء الشرعية على هذا المنهج من خلال الانتخابات”.وتساءل العاني: “ماهي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بصدد إنهاء المظاهر المسلحة في المحافظات المدمرة وغلق مكاتب الفصائل العسكرية فيها”.ولفت الى أن “على الحكومة ان توضح بشكل جلي ما هي إجراءاتها لإعادة الإعمار في مدن بلغت نسبة التدمير في بعضها ما يفوق الثمانين بالمائة، ومع ذلك لم نجد في الميزانية اي اهتمام بهذه القضية الملحة او بتعويض ولو جزئي للمتضررين”.وتابع: “ماذا عن الاستعدادات الفنية للمفوضية وهي التي لم تفتح الى الان مراكز تحديث سجلات الناخبين في نينوى مثلا والتي بلغ نسبة تحديث السجلات اثنان بالمائة فقط”.وأكمل، أن “تحالف القوى إذ يؤكد جاهزيته السياسية لخوض الانتخابات في اي موعد فان على الحكومة ان توضح مدى جاهزيتها من خلال إجابتها عن الأسئلة أعلاه”.