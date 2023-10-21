العاهل الأردني:إسرائيل تنتهك القانون الدولي والإنساني واستمرار عدوانها على غزة جريمة حرب

العاهل الأردني:إسرائيل تنتهك القانون الدولي والإنساني واستمرار عدوانها على غزة جريمة حرب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الملك أنه يتعين على القيادة الإسرائيلية أن تدرك أنه “لا يوجد حل عسكري لمخاوفها الأمنية، وأنها لا تستطيع الاستمرار في تهميش 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت احتلالها، محرومين من حقوقهم المشروعة”.وقال إن حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين.وشدّد العاهل الأردني أنه على القيادة الإسرائيلية أن تدرك أيضا، وبشكل نهائي، أنه لا يمكن لدولة أن تزدهر أبدا إذا بنيت على أساس من الظلم.وأضاف: “رسالتنا الموحدة للشعب الإسرائيلي هي أننا نريد مستقبلا من السلام والأمن لكم وللفلسطينيين، حيث يعيش أبناؤكم وأبناء الفلسطينيين دون خوف”.وقال: “هذا الصراع لم يبدأ قبل أسبوعين، ولن يتوقف إذا واصلنا السير على هذا الطريق الملطخ بالدماء. ونحن جميعا ندرك جيدا أن ذلك لن يؤدي إلا إلى المزيد من دوامات الموت والدمار والكراهية واليأس”.وأضاف الملك الأردني: “بينما تقوم إسرائيل اليوم بتجويع المدنيين في غزة حرفيا، فإنه لطالما تم تجويع الفلسطينيين لعقود عن الأمل والحرية والمستقبل”.وأكد أنه على مدى 15 عاما الماضية “رأينا كيف تحولت أحلام حل الدولتين وآمال جيل كامل إلى يأس. هذه هي سياسة القيادة الإسرائيلية المتشددة، التي بنيت على الأمن بدل السلام، وفرض حقائق جديدة غير شرعية على الأرض تجعل هدف الدولة الفلسطينية المستقلة غير قابل للتطبيق، وفي هذه الأثناء، تسببت بتمكين المتطرفين من الجانبين”. وأكد الملك الأردني أن حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة هي عقاب جماعي لسكان محاصرين لا حول لهم ولا قوة، مؤكدا أنها انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب

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