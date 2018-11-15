العاهل الأردني يستقبل الرئيس العراقي

العاهل الأردني يستقبل الرئيس العراقي
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عمان/شبكة أخبار العراق-وصل رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس، 15 تشرين الثاني، 2018، الى دولة الأردن، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني.وذكر المكتب الإعلامي لصالح في بيان ، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح وصل الى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية تلبية لدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني، وأقيمت له مراسم استقبال مهيبة تضمنت عزف النشيدين الوطنين لجمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية، جرى بعدها استعراض لحرس الشرف الأردني”.وبين المكتب، أن “الوفد العراقي ضم وزيري الخارجية محمد الحكيم، والصناعة صالح الجبوري، وعلي فرحان محافظ الانبار، وعددا  من المستشارين والخبراء”.وأشار البيان، الى أن “رئيس الجمهورية سيلتقي بالعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اضافة الى عدد من اللقاءات والحوارات مع الجانب الاردني تتضمن الملفات المشتركة بين البلدين فضلا عن قضايا المنطقة.وكان مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، كشف الأربعاء، عن ابرز الملفات التي سيناقشها رئيس الجمهورية خلال زيارته للأردن.وقال المكتب، في بيان ، إن “رئيس الجمهورية سيلتقي العاهل الأردني لبحث سبل توطيد التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فضلا عن بحث التطورات في المنطقة”، مؤكدا ان “عددا من الوزراء والمستشارين سيرافقون الرئيس”.وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد أجرى جولة خليجية، خلال يومي (11 و12 تشرين الثاني 2018)، شملت الكويت والإمارات.

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