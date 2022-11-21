العاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

العاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
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عمان/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك خلال زيارته الرسمية الى العاصمة عمّان التي وصلها في وقت سابق اليوم.وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني، “بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين العراق والأردن، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية”.وأضاف البيان، أن “الجانبين تناولا آخر المستجدات الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات في المنطقة، والجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب ومواجهة التطرف، ضمن نهج شامل قائم على أساس التعاون والتنسيق العالي بين البلدين”.وعقدت بعد اللقاء، وفقاً للبيان، “مباحثات ثنائية موسعة بين رئيس مجلس الوزراء والعاهل الاردني في قصر بسمان الزاهر، تناولت عدداً من الملفات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون المتبادل وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين”.وأكد السوداني، “حرص العراق على إدامة العلاقة المتميزة مع الأردن”، مشدداً على “استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وبما ينعكس على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها”.من جانبه، أعرب ملك الأردن عن “تمنياته لرئيس مجلس الوزراء بالنجاح في مهامه”، مؤكداً “اعتزازه بمستوى العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين”، كما أكد “حرص الأردن على تعزيز التعاون مع العراق على المستويات كافة، لا سيما السياسية والاقتصادية”.ولفت إلى “أهمية دور العراق في محيطه العربي والإقليمي”، مشدداً على أن “أمن العراق يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها”.

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