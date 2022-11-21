آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
الرئاسة البرلمانية:الاعتداءات الإيرانية المتكررة في شمال العراق انتهاكا للسيادة
العاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
القضاء يصدر مذكرة إلقاء قبض بحق وزير التجارة السابق علاء الجبوري
جوحي يدافع عن نفسه..لم أرتشي
إيران:على بغداد وأربيل منع أكراد إيران من التآمر ضد بلادنا
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
العاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
المالية النيابية تنفي وجود تعديل لسلم الرواتب
وزير الصناعة:نعمل على حماية المنتج الوطني
نائب لحكومة السوداني:منصب رئيس سلطة الطيران المدني مهني تخصصي أبعدوا الأحزاب عنه
غداً..وزير النقل العراقي سيناقش موضوع تحرير القدس في اجتماع وزراء النقل العرب!!
-
- رياضية
- تحقيقات
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN