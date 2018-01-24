العاهل الأردني يلتقي البارزاني على هامش منتدى دافوس الاقتصادي
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عمان/شبكة أخبار العراق- اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الاربعاء، مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في إطار حضورهما منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا.وافادت وسائل اعلام كردية، بأن “نيجرفان بارزاني اجتمع على هامش مؤتمر دافوس بالعاهل الاردني الملك عبدالله لبحث عدد من الملفات”.ووصل وفد إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان البارزاني، أمس الثلاثاء، 23-1-2018 إلى دافوس، ومن المقرر أن يجري عدداً من اللقاءات والاجتماعات.ويتألف وفد إقليم كردستان من رئيس الحكومة، نيجيرفان البارزاني، ونائبه قوباد الطالباني، وعدد آخر من المسؤولين.وكان البارزاني قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه سيجتمع مع رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ووزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، على هامش المنتدى.