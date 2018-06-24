العبادي:أوصيكم بالوحدة فانها القاضية ضد الفساد وداعش
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حمل رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخلافات السياسية مسؤولية دخول داعش الى العراق.وقال العبادي في كلمة القاها خلال حضوره الحفل التأبيني لأربعينية كريم الشهيد الخاقاني في النجف الاشرف، امس السبت، أن” العراق لايمكن ان يعود للوراء”، مبينا ان” التحدي الذي نواجهه اليوم ليس اكبر من تحدي عصابات داعش الإرهابية”.وأشاد” ببطولات الشهيد الذي كان متواجدا في اغلب المعارك وكان صادقا مضحيا ونال الشهادة وهو وسام لا يناله الصادقون”، مبينا” اننا لا تمر مناسبة الا ونذكر المضحين الشهداء الذين بتضحياتهم تحقق النصر على الإرهاب”.وأضاف العبادي ان” الابطال الذين هبوا تلبية للفتوى السيستانية العلوية وقاتلوا جنبا الى جنب مع القوات الامنية والعسكرية فتوحدت سواعدهم هم من حققوا ما اسموها في الخارج بالمعجزة”.ودعا الى” التوحد مجددا بعد ان توحدنا في محاربة داعش وان نضع يدنا بيد البعض، فالخلافات السياسية كانت سببا بدخول داعش”، مستدركاً انه” لا يمكن ان تنتهي هذه المسيرة بتزوير الانتخابات ولن نكون جزءا من عملية تزوير ويجب ان نصون صوت الناخب”.واشار الى” اهمية تشكيل حكومة قوية مدعومة من البرلمان للحفاظ على ما تحقق من انتصارات وتوفير فرص العمل والخدمات وتنمية الاقتصاد والإعمار والبناء”.