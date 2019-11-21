العبادي:إزاحتي من السلطة بتدخل إيراني وعبدالمهدي “مجرم حرب”

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الحلفي:الطرف الثالث الذي يقتل شباب الإنتفاضة هو طرف حكومي رافض لصوت الشعب
حرب:قانون التقاعد الجديد الذي صوت عليه البرلمان منح زيادة جديدة لرواتب رفحاء الخيالية
القانونية النيابية:100 مليار دولار تم تهريبها خارج العراق من قبل “الرموز السياسية”
عدالة برلمان الحلبوسي..نائب:4 ملايين دينار الفرق بين راتب النائب والموظف
الأمن النيابية:شمول وزيري الدفاع والداخلية بالتعديل الوزاري
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حرب:قانون التقاعد الجديد الذي صوت عليه البرلمان منح زيادة جديدة لرواتب رفحاء الخيالية
القانونية النيابية:100 مليار دولار تم تهريبها خارج العراق من قبل “الرموز السياسية”
عدالة برلمان الحلبوسي..نائب:4 ملايين دينار الفرق بين راتب النائب والموظف
الخدمات النيابية:اتفاقيات عبد المهدي مع الصين لازالت “غامضة”
المالية النيابية:اتفاق عبد المهدي النفطية مع الإقليم ” مرفوضة”
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السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
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