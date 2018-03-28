العبادي:البناء والاعمار خطوتنا القادمة

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العلاق يبشر الشعب العراقي بتجاوز الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار!
المالية النيابية:900 مليار دينار شهريا واردات الإقليم وحكومتها لم تدفع رواتب موظفيها
العلاق يبشر الشعب بأن موازنة 2018 أصبحت نافذة
عبد اللطيف:مجلس النواب العراقي فاشل والأجيال القادمة ستتحمل أعباء القروض وفوائدها
الاستثمار النيابية تجدد رفضها لتجديد عقد شركة G4S لحماية أمن مطار بغداد
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