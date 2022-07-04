العبادي:لن نشترك في حكومة تقودها الميليشيات والجهلة والسراق

العبادي:لن نشترك في حكومة تقودها الميليشيات والجهلة والسراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد زعيم ائتلاف ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاثنين، عدة شروط للاشتراك في الحكومة المقبلة. وقال العبادي في تغريدة عبر تويتر ، ان الإنقسام السياسي، والتحديات السياسية والاقتصادية والسيادية، توجب: معادلة حكم وسطية تنزع فتيل الأزمات ومحل قبول رحب، وحكومة وطنية قادرة وكفوءة لمرحلة محددة لإصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل.وتابع، انه بخلاف ذلك لسنا معها ولن نكون جزءاً منها، لأنها ستعقد الأزمة وتقودنا الى المجهول. 

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