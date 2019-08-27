العبادي:لن يستقر العراق بوجود الميليشيات المرتبطة بإيران

بغداد/شبكة أخبار العراق- قرن رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي،الثلاثاء، منع وقوع حرب في العراق على وقع الصراع الاميركي – الايراني، بالسيطرة على من وصفهم بـ”غير المنضبطين” في البلاد، فيما لفت الى ان هذا الامر كان مقترحا، بديلا للوساطات التي كانت تدعو لها جهات سياسية بين اميركا وايران.وقال العبادي، في مقابلة متلفزة: “حدثتُ المسؤولين الأمنيين في العراق، والقيادات السياسية، انه بدل القيام بالوساطات، والتي ربما لا أحد يصغي لها، لأن الخلاف عميق بين الدولتين، يجب ضبط الأرض العراقية”، أي أن “لا تجعل الأرض هي السبب في نشوء نزاع”، في إشارة من العبادي الى دعوات اطلقتها جهات سياسية لموقف عراقي يمهد لوساطة من بغداد لإيقاف التصعيد الأميركي- الإيراني، بعد تأزم الأوضاع بين البلدين، في أيار الماضي.وأضاف: “أتصور اذا قامت الحرب، فإن المنطقة ستعود الى الوراء، وستخسر مواردها، ويقع الكثير من الضحايا، والبنى التحتية ستُدمر، والسلاح الذي سنخسره، سنعود لشرائه من هذه الدول الكبرى نفسها”.ورأى أنه “كي امنع الحرب في العراق، هناك دور وهو منع غير المنضبطين”، مشيرا الى ان “هناك جماعة غير منضبطة، ربما لديهم مصلحة، او مبتاعين لجهة معينة، او متشددين يستغلهم الطرفان”.وأردف، أن “بعض الدول تتدخل بالشأن العراقي، ولا يمكن للعراقيين، ان يسكتوا على التدخل في شؤونهم، وضد سيادتهم، بالنهاية لدينا عملية سياسية، ونظام سياسي، فأي تدخل سواء كان امريكي أو إيراني أو سعودي، فهو مرفوض”.وتشهد المنطقة تصعيدا، على خلفية تعرض مقرات عسكرية ومستودعات أسلحة تابعة للحشد الشعبي، للتفجير، واتهم الأخير إسرائيل والولايات المتحدة بالضلوع فيها، فيما نفى البنتاغون، الاربعاء (21 اب 2019)، تورط الولايات المتحدة بذلك.