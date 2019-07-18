العبادي:منجزات عبد المهدي على الورق فقط

العبادي:منجزات عبد المهدي على الورق فقط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في لقاء صحفي ،اليوم الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وفيما رأى أن منجزاته على الورق فقط، وحول تشكيل الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي، أكد العبادي، أن “الحكومة شكلت بطرفين رئيسين؛ (الفتح وسائرون)، وهم يعتقدون أنهم بهذا التشكيل لديهم استحقاق رغم أنهم أعلنوا التنازل عن استحقاقاتهم، وفي النهاية نرى أن هناك إصراراً من الكتلتين على الاستحقاق بدليل توزيع الوزارات بشكل معين من دون حساب للعدالة”، مستدركاً بأن “تأخر تشكيل الحكومة بسبب تناقض الكتلتين، وفي النهاية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اختار أشخاصاً غير مقتنع بهم وفرضوا عليه، وهو قال ذلك”.وفيما يتعلق بتأجيل زيارة عبد المهدي إلى واشنطن وللمرة الثانية، قال العبادي: “غير واضح لدي الأمر؛ لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب له توجهاته الخاصة ولا أعلم برؤيته حول العراق، وهو كان يميل إلى سحب قواته من الأراضي العراقية لأنه لا مصلحة له في بقائها، فهو يريد من ينفق على قواته، وحتى علاقته في أوروبا توترت كثيراً بسبب هذا الموضوع”.وأشار العبادي إلى “وجود تواصل جيد مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهم محتارون ( التيار الصدري ) في وضعهم الحالي، ويراقبون رسائل المرجعية، وهم الآن ليسوا مؤيدين بالكامل، وليسوا معارضين؛ لكن عليهم أن يكونوا واضحين في مسارهم؛ إما لكسب المغانم، أو بناء دولة ووطن للجميع”، مستدركاً بأن ” مقتدى الصدر في فترات يبتعد، والمشكلة أنه لا يدخل في التفاصيل”.

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