العبادي:موازنة العام الحالي غير واقعية وهناك أموال تعطى للإقليم دون وجه حق

العبادي:موازنة العام الحالي غير واقعية وهناك أموال تعطى للإقليم دون وجه حق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، قانون موازنة العام الحالي التي يناقشها مجلس النواب منذ عدة أسابيع، محذرا من أنها ستفسح المجال امام الفساد كونها “غير واقعية”.وقال العبادي في حوار متلفز، إن “موازنة العام الحالي 2021 التي أرسلتها الحكومة الى مجلس النواب غير واقعية”، مؤكدا أن “هذه الموازنة ستفسح المجال للفساد بسبب حجم الانفاق الذي تضمنته”.وأضاف العبادي، أن “ العراق يحتاج الى خطوات جريئة من اجل انقاذ الأمن والاقتصاد”.وبشأن المفاوضات الجارية بين بغداد واربيل أوضح العبادي أنه “عندما سألت وزير مالية إقليم كردستان عن ايرادات النفط قال لا اعلم اين تذهب”، مؤكدا أنه “كانت هناك اموال تعطى للاقليم دون وجه حق”. 

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