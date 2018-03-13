العبادي:هديتنا إلى الشعب الكردي فتح المطارات وصرف الرواتب

العبادي:هديتنا إلى الشعب الكردي فتح المطارات وصرف الرواتب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن هديتنا الى الشعب الكردي، ستكون الى جانب فتح المطارات في كردستان، هي صرف الرواتب.وذكر العبادي خلال اجتماعه بوفد الضباط الكرد، الذي وصل الى بغداد اليوم، إن “الحظر سيفتح عن مطارات كردستان، لكنها ستبقى تابعة للسلطة الاتحادية”.وأوضح، أنه “بالإضافة الى فك الحظر عن المطارات، ستكون هناك هدية أخرى الى الشعب الكردي، وهي صرف رواتب الموظفين”.وتابع العبادي: “وجهنا بصرف رواتب الموظفين في كردستان، مع استمرار عمليات التدقيق في قوائمهم”.ولفت الى أنه “الخميس، سيتم افتتاح مطاري أربيل والسليمانية، وهذا حق للشعب الكردي، وليس تفضلاً”.

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