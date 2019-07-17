العبادي:هيأة الحشد مؤسسة فاسدة يوجود فيها 90 ألف فضائي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعماء الفصائل

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الاربعاء، عن وجود فساد كبير داخل هيئة الحشد الشعبي بسبب تغلغل الاحزاب السياسية فيها، مبينا ان مفتش الحشد ابلغه بوجود 90 الف فضائي في الحشد. وقال العبادي في تصريح صحفي، انه “اصدرنا امراُ ديوانياً لتنظيم الحشد في 2015 ثم شرع في 2016 ثم بدأت عملية التنظيم فيه في 2018، وخيرناهم بين التوجه الى العمل السياسي او البقاء، لكن بعد الانتخابات راينا كيف عادوا ارتباط العمل السياسي بقطعات من الحشد الشعبي وهذا امر خطر”، لافتا الى ان “الامر الديواني الجديد الخاص بالحشد لعبد المهدي نفس الامر الديواني السابق وكان من المفترض ان يستمر به”.وأشار الى” انني لا اخشى على الحشد من الخارج لكنني اخشى عليه من جهات مستغلة في داخل الحشد”، مضيفا ان” مفتش الحشد صارحني بوجود 60 الف مقاتل في الحشد على الارض و150 الفاً على الورق، لكن تجار الحروب المتوغلين استغلوا الحشد لتحقيق مصالحهم والا ماهو المبرر في زيادة اعداد الحشد في وقت السلم، فلايجوز استغلال المضحين والمقاتلين واعتبارها أداة غير نبيلة”، مؤكداً على” وجود فصائل حشدية رفضت ان ادقق في ارقام مقاتليها”، كاشفاً ان” هناك فصائل لها وجود في الحشد وهي خارج عن الدولة”.