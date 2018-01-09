العبادي: العراق مقبل على إعمار جميع مناطقه

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ان تضحيات وبطولة وقتال ابطال وزارة الداخلية الى جانب التشكيلات الاخرى هي من حققت النصر وحفظت وحدة العراق”.ونقل بيان لمكتبه اليوم عن العبادي قوله خلال كلمته في إحتفالية الشرطة العراقية بالذكرى 96 لتأسيسها التي اقامتها وزارة الداخلية، حيث بارك للابطال في وزارة الداخلية عيدهم والذي يتزامن مع الانتصارات الكبيرة على عصابات داعش الارهابية”.وأشار الى “اننا مازلنا نلاحق فلول الارهاب المنهزمة في الصحراء والجزيرة وسنقضي عليهم،” مبينا ان “البلد مقبل على إعمار لجميع مناطقه وازدهار اقتصادي، ومثلما حققنا الانتصار على الارهاب سنحقق رفاهية وإعمار البلد”.وبارك العبادي تخرج الدورة 49، كما بارك ترقية الضباط، متمنيا لهم بذل المزيد من الجهود لحفظ امن المواطنين، وتفقد خلال الاحتفالية عوائل الشهداء والجرحى الذين تحقق بتضحياتهم النصر الكبير على عصابات داعش الارهابية”.