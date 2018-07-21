العبادي لكوبيتش:س”أحقق مطالب الشعب في ولايتي الثانية”!
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للمبعوث الاممي لدى العراق يان كوبتش مضي الحكومة في توفير المتطلبات الخدمية لجميع المحافظات .وذكر بيان لمكتبه اليوم، ان” العبادي استقبل في مكتبه اليوم كوبتش ، وجرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع العامة في البلد وملف الخدمات للمواطنين واعادة الاستقرار والدعم الاممي للعراق في جميع المجالات”.واشاد كوبيتش بحسب البيان بـ ” استجابة الحكومة لمطالب المواطنين وتحركاتها الجدية من خلال تشكيل خلية الازمة والتوجيهات والقرارات الصادرة، مبينا استمرار دعم الامم المتحدة للعراق في مختلف المجالات “.فيما اكد العبادي ان ” الاستماع لمطالب شعبنا امر مهم جدا ونحن ماضون في توفير المتطلبات الخدمية لجميع المحافظات”.