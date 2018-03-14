العبادي من برطلة: ســــــــــــــــــــــــ نحارب الفساد

الموصل/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاربعاء، ان الطائفية والارهاب كلاهما خطر على العراق، فيما اشار الى ان الحكومة ستضرب الفساد بخطوات مدروسة.وقال العبادي في كلمة له خلال حضوره مؤتمرا موسعا للتعايش السلمي بين اهالي نينوى والذي عقد في ناحية برطلة ، ان “الفساد اصبح اخطر من الارهاب لانه ليس عدوا ظاهرا”، مبينا ان “الطائفية والارهاب كلاهما خطر على العراق”.واضاف العبادي “نريد ان نضرب الفساد بالعمق بخطوات مدروسة وسترون نتائج ذلك”، مشيرا الى “اننا بدأنا عملية اعادة الاستقرار بالموصل بنفس الوقت الذي كانت فيه الحرب مستمرة”.يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل، اليوم الاربعاء، الى محافظة نينوى، حيث سيلتقي بعدد من المسؤولين في المحافظة، وللاطلاع على واقع نينوى.