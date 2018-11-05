العبادي: موازنة العراق تحت خدمة الحشد الشعبي!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد مكتب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الاثنين، على تصريحات النائب أحمد الأسدي ومديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي بشأن الغاء الحكومة السابقة لقرار زيادة رواتب الحشد الشعبي، عادا اياها “كذبا صريحا”.وقال المكتب في بيان ، إن “مجلس الوزراء اتخذ قرارا قبل شهرين بزيادة رواتب الحشد بمبلغ 25 مليار دينار بالشهر ويكون المبلغ الكلي 300 مليار دينار بالسنة اي بمعدل زيادة قدرها 24% ليكون راتب المقاتل الحشدي يساوي راتب الجندي وتمت الزيادة ابتداءا من الشهر الماضي ولم يتم اطلاقا الغاء هذا القرار في جلسة لاحقة لمجلس الوزراء وادعاء الالغاء كذب صريح فقرارات مجلس الوزراء مثبتة وتنشر”.وأضاف البيان أن “العبادي وعد في شهر آذار الماضي بزيادة رواتب الحشد ولكن للاسف فان مجلس النواب في قانون الموازنة لم يخول الحكومة الصرف خلال السنة بل حصر الصرف في الاشهر الثلاثة الاخيرة ولهذ اطلقت حكومة العبادي الصرف ابتداءا من الشهر الفائت”.وكان النائب عن تحالف البناء أحمد الأسدي كشف، امس الأحد، عن قيام الحكومة السابقة بالغاء زيادة رواتب الحشد الشعبي قبل يوم واحد من تشكيل الحكومة الجديدة، فيما اعتبر أن زيادة رواتب منتسبي الحشد هو اول اختبار للحكومة الحالية.يذكر ان العبادي وافق على زيادة رواتب الحشد بالرغم من العجز المالي ولم تصرف المكافئة التقاعدية لضباط الجيش السابق طيلة 15 سنة رغم اقرارها في موازنات 2016 و2017 و2018 وهو حق قانوني وانساني واخلاقي ووطني.