العبادي والبارزاني يؤكدان على مواصلة الحوار

بغداد/شبكة أخبار العراق- اجتمع رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم السبت، 17 شباط، 2018، مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، ليكون الاجتماع الثالث من نوعه بعد تأزم العلاقات بين أربيل وبغداد، حيث سبقه اجتماعان أحدهما عقد في العاصمة العراقية والآخر في دافوس.وقال بيان للحكومة الكردستانية اليوم، إن رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بحضور أعضاء وفد إقليم كردستان، ومن ضمنهم مستشار أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني.وأضاف أن الاجتماع ناقش المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، مشيرا إلى أن “العديد من المسؤولين الأوروبيين ينتظرون نتائج الاجتماع المنعقد بين نيجيرفان البارزاني والعبادي بعد حثهم على التوصل لاتفاق بين الجانبين”.وفي أول أيام المؤتمر، اجتمع وفد كردستان برئاسة نيجيرفان البارزاني مع وفد من وزارة الخارجية الألمانية، ووفد من البرلمان الألماني، ووزيرة دفاع ألمانيا، ووزير خارجية إيطاليا، ووزيرة خارجية النرويج.وانطلقت أعمال النسخة الـ54 لمؤتمر ميونخ للأمن، مساء امس الجمعة، في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بمشاركة نحو 600 شخصية، بينهم 21 رئيس دولة وحكومة ونحو 75 وزير خارجية ودفاع.ويتألف وفد إقليم كوردستان إلى ميونخ الذي يترأسه رئيس الحكومة، نيجيرفان البارزاني، من رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فؤاد حسين، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، فلاح مصطفى، وممثل حكومة كردستان في ألمانيا، دلشاد البارزاني.