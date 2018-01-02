العبادي والحكيم يؤكدان على الحوار مع كردستان

العبادي والحكيم يؤكدان على الحوار مع كردستان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ورئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، ضرورة اعتماد الحوار لحل الازمة مع اقليم كردستان.وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف الوطني اليوم: ان “الحكيم التقى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اليوم، وبحث معه مستجداتِ الأوضاعِ السياسية والأمنية والانتخابات القادمة، حيثُ تمَّ التأكيدُ على ضرورةِ الالتزام بالتوقيتاتِ الدستوريةِ وإجراء الانتخابات في موعدِها المحدد وأهميةِ توفير مقوماتِ النجاح للعمليةِ الانتخابية”.واضاف البيان، “كما تمَّ التأكيدُ على ضرورةِ عودة النازحين إلى مناطقِهم بعدَ تأمين احتياجاتهم وتوفيرِ الخدمات في مناطقِهم ، وتم التأكيد ايضا على ضرورةِ الحوار البنَّاء المستندُ للدستورِ والقانون لحلِّ الإشكالات العالقة مع إقليمِ كردستان”.

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