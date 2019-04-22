العبادي والعامري بحثا توزيع المناصب في حكومة عبد المهدي

العبادي والعامري بحثا توزيع المناصب في حكومة عبد المهدي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاثنين، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في العراق.وذكر بيان صدر من مكتب  العبادي ، انه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية وتقويم العمل الحكومي والبرلماني وخلق بيئة سياسية صحيحة تساهم بتحقيق تطلعات المواطنين .واشار الى انه ” جرى التاكيد على اهمية وضوح الرؤية والشفافية في التعامل مع جميع الملفات . 

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