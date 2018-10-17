العبادي ونيجيرفان يؤكدان على أهمية الحوار

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، خلال لقائه الاربعاء رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، اهمية الحوار لحل الاشكالات العالقة.وقال مكتبه في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي استقبل في مكتبه اليوم رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني”.واضاف انه “جرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلد والتنسيق بين المركز والاقليم لتعزيز التعاون المشترك والاستمرار بملاحقة الخلايا الارهابية”.وأشار الى انه “تم التأكيد على ان الحوار والتباحث ضمن اطر الدستور بإمكانه حل الاشكالات العالقة من اجل خدمة البلد”.وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي رد، امس الثلاثاء، على مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان يوم 16 اكتوبر يوم العمل لجميع العراقيين.يذكر ان مسعود بارزاني صرح بان كركوك تحت الاحتلال انه يوم (16 اكتوبر) مظلم بتاريخ شعبنا.