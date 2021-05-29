العبادي يؤكد على أهمية إجراء الانتخابات المبكرة

العبادي يؤكد على أهمية إجراء الانتخابات المبكرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، ان الانتخابات المبكرة مهمة جداً في تصحيح العديد من المسارات الخاطئة، وتمتين ثقة الناس بالعملية السياسية.واكد العبادي خلال لقائه مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت في بيان لمكتبه ، “أهمية اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وان تتوفر الأجواء التي تمهد لانتخابات نزيهة لا يتم فيها ممارسة الضغوط، وتزوير إرادة الناخب”.وأشار الى، ان “البلد يمر بتحديات عديدة ويجب ان تكون هناك معالجات حقيقية لهذه التحديات وفق خطط مُعدة”.ودعا العبادي بعثة الأمم المتحدة الى “المساهمة الفعلية بالمراقبة على الانتخابات لتطمين المواطنين على حماية أصواتهم من التلاعب وبالتالي تشجيعهم للإدلاء بأصواتهم”.

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