العبادي يترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني

العبادي يترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، مساء امس الاحد، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، نتائج التحقيق في حادثة البغدادي، إضافة الى الخطط الأمنية “لاستمرار الاستقرار الأمني”.وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان، ان الأخير ” ترأس، اليوم، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني”، مبينا انه “تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط الأمنية التي تساهم في استمرار الاستقرار الأمني من خلال الجهد الاستخباري”.وأضاف البيان، انه “جرت متابعة نتائج التحقيق في حادثة ناحية البغدادي خلال الاجتماع”، مشيرا الى ان “المجلس ناقش الوضع المائي للبلد عام 2018 والعلاقات المائية مع دول الجوار، وقدّم وزير الموارد المائية عرضاً موسعا لوضع المياه في البلد خلال هذا العام”.كما ناقش المجلس، وفقا للبيان، “عددا آخر من القرارات والتوجيهات، اضافة الى متابعة القرارات السابقة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *