العبادي “يتعهد”بملاحقة عناصر داعش في الجبال والصحراء
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تعهد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، السبت، بملاحقة عناصر تنظيم “داعش” الإجرامي المختبئين في الجبال والصحراء “واحدا واحدا”، رافضا في الوقت نفسه اي تفاوض مع عناصر التنظيم.وقال العبادي في كلمة القاها خلال الاحتفالية المركزية بمناسبة ذكرى ثورة العشرين ، إنه “مثلما تعهدنا بتحرير مدننا من عصابات داعش الإرهابية فاننا نعاهدكم، اليوم، بملاحقة الإرهابيين واحدا واحدا”.وأضاف العبادي، أن “الدواعش يتخذون من الجبال والصحاري مخابئ لهم”، مبينا أن “اعدادهم قليلة لكننا سنلاحقهم ونقضي عليهم”.ورفض رئيس الوزراء “إجراء اي مفاوضات مع داعش”، مؤكدا “أننا رفضنا ذلك سابقا ونرفضه اليوم لأن هؤلاء مصيرهم القتل”.