العبادي يجدد دعوته للحوار بين التيار والإطار

العبادي يجدد دعوته للحوار بين التيار والإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاثنين، بدعوات الحوار، معتبراً إياها دليلاً على “حكمة جميع الأطراف.وكتب العبادي في تغريدة، “أرحب بدعوات الحوار، وهي دليل حكمة جميع الأطراف”.وأضاف، “لقد دعوت للحوار والتفاهم مراراً، واليوم أجدد الدعوة وأبارك وأدعم أي تفاهمات للحل أياً كانت نتائجها، ما دامت تحفظ أمن واستقرار العراق وشعبه ورفاهية مواطنيه”.

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