العبادي يدعو إلى توفير أمن انتخابي للناخبين والمرشحين

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، الخميس، الأجهزة المختصة إلى وضع حد للجرائم السياسية بحق المنافسين السياسيين.وأكد العبادي، في بيان ، على “ضرورة توفير أمن انتخابي للناخبين والمرشحين”، عاداً إياه “شرطاً لانتخابات نزيهة وعادلة تحقق مشاركة جماهيرية حقيقية تعزز من شرعية النظام السياسي”. وشدد، على انه “يتوجب على الأجهزة المختصة الكشف عن المتورطين باغتيال الناشطين وأصحاب الرأي، ووضع حد للجرائم السياسية بحق المنافسين السياسيين”.وأضاف، أن “ائتلاف النصر وباقي قوى الدولة بصدد تفعيل الاستجوابات والمساءلات البرلمانية للكشف عن طبيعة الجرائم السياسية، وممارسة الضغط للكشف عن القتلة، والوقوف تجاه تراجع اشتراطات الأمن الإنتخابي وعموم الأمن المجتمعي”.