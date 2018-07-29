العبادي يسحب يد(أبو سفيان) من وزارة الكهرباء

بغداد/شبكة أخبار العراق- امر رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي على خلفية تردي واقع تجهيز الطاقة وفساد الوزارة.وقال مكتب العبادي في بيان مقتضب، اليوم الاحد، إن “رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء ولحين اكمال التحقيقات”.ويأتي هذا على خلفية عودة أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المدن في المناطق الوسطى والجنوبية مع حلول فصل الصيف الحالي، حيث تجاوزت ساعات الانقطاع 15 ساعة يومياً، في بعض المناطق، ما أثار غضباً شعبياً وفجر احتجاجات بسبب تردي الخدمة.يذكر ان وزارة الكهرباء صرف عليها من 2005 ولغاية تسلم ابو سفيان وزارة الكهرباء 50 مليار دولار اي ما يعادل موازنات 3 دول والخيانة الكبرى ان يشتري العراق الكهرباء من ايران بمعدل مليار دولار على خط كهرباء واحد معطل عن العمل معظم اوقات السنة!.