العبادي يقرر بتعطيل الدوام الرسمي لبغداد يوم الخميس المقبل

بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاثنين، بتعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد يوم الخميس المقبل

وقال مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب ، إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه بتعطيل الدوام الرسمي في محافظة بغداد يوم الخميس 12-4-2018 لذكرى وفاة الإمام الكاظم ، ويستثنى من ذلك المؤسسات الخدمية والأمنية

وأعلنت وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد، أمس الاثنين، المباشرة بتطبيق الخطة الامنية الخاصة بزيارة الامام الكاظم، وفيما أكدت ان الخطة لا تتضمن قطع الطرق امام حركة العجلات، فيما حددت الطرق والجسور التي ستخصص للزوار المتوجهين الى مدينة الكاظمية.